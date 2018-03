Universidade da Madeira recebe Congresso Internacional sobre planeamento e ordenamento do território

Este congresso internacional pretende discutir desenvolvimentos, problemáticas, e desafios futuros na área do planeamento sustentável e ordenamento territorial. O evento realiza-se entre 4 e 6 de junho, na Universidade da Madeira, e resulta da cooperação entre a instituição de ensino superior madeirense, a Universidade da Extremadura, do Instituto Politécnico de Portalegre, e a Escola de Ciências e Tecnologias da Universidade de Évora.

O evento vai abordar temas como: as cidades inteligentes, as estratégias de ordenamento territorial, o planeamento hidráulico, as infraestruturas marítimas, a acessibilidade, conectividade e sistemas de transportes e o planeamento turístico.

Estão confirmadas as presenças de Jorge Freitas, Rui Castanho, Sérgio Lousada, Antonio Jeri nas sessões plenárias do congresso internacional.