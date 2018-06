Universidade Católica e Amyris assinam acordo ‘apadrinhado’ pelo Governo

Acaba de ser assinado em Silicon Valley, nos Estados Unidos, na presença do primeiro-ministro António Costa, o contrato que viabiliza o projeto de investigação Alchemy, que resulta de uma parceria estratégica entre a Universidade Católica Portuguesa, através da Escola Superior de Biotecnologia (ESB), a empresa Amyris Bio Products Portugal, subsidiária da Amyris, e o Governo de Portugal, através da Agência para o Investimento e Comércio Externo Portugal (AICEP).

O projeto Alchemy tem como objetivo, segundo adianta a instituição universitária em comunicado, “contribuir para a otimização da eficiência do processo de produção de biomoléculas e investigar novas aplicações para os subprodutos/resíduos resultantes deste processo, potenciando assim o desenvolvimento de novas moléculas de elevado interesse comercial, em particular para as indústrias alimentar, cosmética, industrial e farmacêutica”. O projeto visa promover, em simultâneo, a transferência de tecnologia que se traduzirá num crescimento de competitividade das empresas na área da bioeconomia.

Este projeto envolve cerca de 100 investigadores entre as duas entidades, dos quais 60 representam novas contratações, “agregando diversas competências nomeadamente de bioengenharia, microbiologia e bioanalítica”. O projeto, cuja primeira fase tem duração de cinco anos, vai materializar-se num centro de competências de excelência em biotecnologia, promovendo Portugal na linha da frente nas áreas da bioeconomia e economia circular. Este projeto terá impacto e externalidades de grande importância a outras empresas e setores de atividade.