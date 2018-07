Uniqlo veste Roger Federer

Depois de vinte anos juntos, Roger Federer abandonou a Nike e juntou-se aos japoneses da Uniqlo. Roger Federer já está a utilizar os novos equipamentos depois de se ter estrado hoje na 132º edição de Wimbledon com uma vitória por três sets a zero.

Federer é o quarto atleta a tornar-se embaixador da marca nipónica depois de os japoneses Shingo Kunieda, tenista paralímpico, Kei Nishikori, tenista, e o golfista australiano Adam Scott se terem juntado à empresa.

Tadashi Yanai, fundador da Fast Retailing, empresa detentora da Uniqlo, revelou que Federer um dos maiores campeões da história. “O respeito que sinto por ele vai além do âmbito desportivo. A nossa colaboração vai centrar-se à inovação dentro e fora do ténis”, explicou.

“Partilhamos o objetivo de provocar uma mudança positivo no mundo e espero que juntos possamos ligar a melhor qualidade [dos produtos] a um maior número de pessoas. A Uniqlo vai ajudar Federer a levar o ténis a novos territórios e vai explorar novas formas de inovação em diversas áras, desda a tecnologia ao design”, explicou Yanai.

Por sua vez, o tenista suíço mostrou-se contente com a nova parceria com a empresa japonesa. “Estou comprometido com o ténis e em ganhar torneios. Mas, à semelhança da Uniqço, sinto um grande amor pela vida, a cultura e a humanidade”.