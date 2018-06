Uniplaces lança 45 estágios de verão. Candidaturas a partir de 18 de junho

A Uniplaces, plataforma online para alojamento de estudantes universitários, vai lançar a terceira edição do seu programa de estágios de verão ‘Uniplaces Summer Experience’.

“Vamos dividir o programa em duas fases, com a primeira a começar já no dia 18 de junho, e a segunda fase a ter início na segunda semana de julho”, explica Marisa Esteves, senior TA Specialist and People Business Partner da Uniplaces.

Além de Lisboa, o programa estende-se este ano pela primeira vez à capital espanhol Madrid e à cidade italiana de Milão, onde cerca de 45 jovens terão a oportunidade de realizar o seu programa de verão.