Unicâmbio espera vender 20 milhões de rublos com o Mundial da Rússia

A Unicâmbio, líder das agências de câmbios de Portugal, diz que espera um aumento dos movimentos em dez vezes devido à compra de rublos por parte dos portugueses que se preparam para ir ver os jogos da Seleção Nacional naquele país, no Campeonato do Mundo de Futebol da FIFA, que decorre de 25 de maio até 25 julho.

A expectativa da instituição de pagamento é vender cerca de 20 milhões de rublos, o que equivale a mais de 1.500 movimentos desta moeda. Anualmente, a Unicâmbio vende cerca de 10% desse valor em rublos, mas, em 2018, o impacto desta moeda no negócio será relevante, anuncia a empresa que adianta ainda que quem for ao balcão comprar moeda russa tem direito a um cachecol da Seleção portuguesa.

“Estamos preparados para um aumento exponencial, em número de movimentos será 10 vezes mais, por isso reforçámos a moeda russa, para assim responder à afluência de portugueses que se preparam para ir ver a Selecção Nacional jogar na Rússia”, diz Paulo Jerónimo, administrador da Unicâmbio.

A maioria dos turistas russos que se desloca a Portugal traz dólares, pelo que o impacto dos rublos é, habitualmente, reduzido. Mas, este ano, a expectativa da casa de câmbios é vender 20 milhões de rublos, o que equivale a 1.500 movimentos desta moeda. “Anualmente, vendemos cerca de 50% desse valor em rublos, mas, em 2018, o impacto desta moeda no nosso negócio será relevante dado o evento do Campeonato do Mundo”, acrescenta o administrador.

“Os adeptos que se deslocarão à Rússia podem já fazer as suas reservas de moeda russa presencialmente, em qualquer um dos 80 balcões da Unicâmbio espalhados pelo país, e ganhar um cachecol da Selecção. Podem ainda fazer a sua encomenda online, através do site da Unicâmbio”, adianta a empresa.

A mais antiga casa de câmbios do país diz ainda que iniciou a venda de rublos em 2011, como resposta às solicitações do mercado, uma vez que a Rússia tem-se revelado ser um destino turístico com um interesse crescente por parte dos portugueses, depois do colapso da antiga União Soviética e com o aumento do número de voos directos para Moscovo.