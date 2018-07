União Europeia vai reforçar a ajuda orçamental a Cabo Verde em mais 10 milhões de euros

O anúncio foi feito em declarações aos jornalistas, à margem da conferência promovida pelo Banco de Cabo Verde (BCV) para assinalar os 40 anos da criação dos seguros em Cabo Verde, que decorre na Cidade da Praia.

De acordo com Olavo Correia, trata-se de uma ajuda “excepcional” por se tratar de um reforço orçamental para “acelerar” as agendas de reformas, que também conta com a ajuda do Banco Mundial (BM) e do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD).

“Há aqui um grande comprometimento dos nossos parceiros, (…) a avaliação externa é importante para nós e há o reforço das ajudas para Cabo Verde. Estamos num caminho para continuarmos na agenda da transformação da nossa economia”, notou Olavo Correia.