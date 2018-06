União Europeia e Canadá formalizam na OMC queixas contra Estados Unidos

Embora nenhuma das partes ouse, por enquanto, proferir a palavra guerra comercial, foi dado mais um passo nesse sentido: A União Europeia (UE) e o Canadá apresentaram formalmente, esta sexta-feira, 1 de junho, na Organização Mundial do Comércio, queixas contra os Estados Unidos, pela imposição de tarifas de 25% sobre as importações de aço e de 10% sobre as importações de alumínio.

A agência espanhola Efe teve acesso ao documento de seis páginas da queixa da União Europeia, segundo a qual Bruxelas considera que a decisão de Donald Trump é “inconsistente” com as obrigações assumidas pelos Estados Unidos no Acordo Geral sobre Tarifas Alfandegárias e Comércio (GATT) de 1994 e no Acordo sobre Salvaguardas da organização.

Segundo Bruxelas, os Estados Unidos aplicam medidas de salvaguarda sem limitar o período necessário para prevenir os supostos malefícios à sua indústria, que vai até quatro anos, e sem introduzir uma liberalização progressiva que permita o regresso à normalidade.