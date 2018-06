União Europeia aumentou excedente no comércio agroalimentar em abril

Este valor representa um aumento de 66% face aos valores de excedente comercial do setor agroalimentar comunitário verificados em abril do ano passado, de acordo com as estatísticas hoje divulgadas pela Comissão Europeia.

O excedente do comércio de produtos agroalimentares da União Europeia (UE) alargou no passado mês de abril, para um total de 1,5 mil milhões de euros. Este valor representa um aumento de 66% face aos valores de excedente comercial do setor agroalimentar comunitário verificados em abril do ano passado, de acordo com as estatísticas hoje, dia 27 de junho, divulgadas pela Comissão Europeia. O comércio de produtos agroalimentares da UE decresceu no passado mês de abril, em linha com um comportamento sazonal, para 11,1 mil milhões de euros de exportações e de 9,6 mil milhões de euros em importações. Continuar a ler “Todavia, o valor das exportações foi 3,7% mais elevado comparado com o de abril de 2017 e muito próximo ao nível registado em abril de 2015. Por outro lado, os valores de importação mensal, decresceram 2,7% comparados com os de abril de 2017”, destaca um comunicado da Comissão Europeia. Segundo este documento, os maiores aumentos nos valores de exportação, quando comparados com os de abril de 2017, foram registados nos mercados dos Estados Unidos (mais 64 milhões de euros), Japão (mais 59), Argélia (mais 40) e Suíça (mais 37). Por seu turno, onde as exportações de produtos agroalimentares da UE mais caíram no período em apreço foi em relação à Arábia Saudita (menos 92 milhões de euros), Turquia (menos 71) e Emirados Árabes Unidos (menos 38). Por setores, os maiores crescimentos de exportações, em milhões de euros, foram conseguidos com os couros e peles cruas (mais 93 milhões de euros), vinho (mais 90), bebidas espirituosas (mais 62) e açúcar (mais 47). Os maiores crescimentos de importação de produtos agroalimentares por parte da UE no período em análise foram originários de países como a Costa do Marfim, Chile e Tunísia.