Uma Primavera cheia de festejos

Primavera Sound 2017

Agora que o verão está quase a chegar, vem aí o Primavera. Está mais calor e há mais sorrisos. E o NOS Primavera Sound. Durante os três dias o espírito da primavera e da música é celebrado no Parque da Cidade do Porto.

À semelhança do Primavera Sound Barcelona, o NOS Primavera Sound traz um cartaz exigente, de qualidade mas abrangedor. Juntamente com os grandes nomes internacionais, estão artistas emergentes, incluindo artistas nacionais e locais. Assim, para além das atuações mais aguardadas, o público é desafiado a constantes descobertas. O vasto património histórico, o espírito acolhedor, a fácil deslocação entre os vários pólos urbanos e o Parque da Cidade, com uma ampla área verde junto ao mar, são caraterísticas que tornam a cidade Porto num local perfeito para NOS Primavera Sound. Não fique em casa! Junte-se com amigos e familiares. Saia, passeia, ria. Vá até ao parque. Veja a beleza e oiça boa música.

Parque da Cidade do Porto /08 – 10 de junho

Info: www.nosprimaverasound.com/ Preço: 55 – 110 euros

Sexta-feira

Uma onda nacional de cariz mundial

Hoje e até ao dia 11 de junho a praia de Canide Norte é o ponto de concentração para a prova Mundial de Longboard. Um evento que se realiza há mais de 12 anos, sendo que no ano passado foi a estreia para Portugal e este ano o Campeonato do Mundo de Longboard repete-se. Competem os melhores atletas nacionais e internacionais dos quatro cantos do mundo (Europa, Japão, Austrália, China, Chile, Colômbia, Estados Unidos e Brasil). Gaia acolhe uma das principais etapas europeias da competição de longboard. Entre na onda do Atlantic Surf Fest 2017 e assista a prova Mundial de Longboard.

Praia de Canide Norte – Vila Nova de Gaia / 09 – 11 de junho/

Preço: gratuito

Sábado

Dia de Portugal alternativo

E no sábado é o dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Comemore num lugar muito especial. A 6ª edição do Mercado Caótico o convida a festejar este dia de uma forma diferente. Com música da Antena4, churrrasco comunitário e concerto final com os Vurtiga. A banda de música experimental do Porto passa por múltiplos registos desde o folk, rock, eletrónica. Usa o canto como a forma mais teatral de expressão, onde a voz contra-tenor se mistura com os restantes instrumentos. É dia de Portugal. Dia do povo. É dia de todos!

Rua Duque de Loulé 202, Porto / 10 de junho 14h-19h/ Preço: gratuito

Quarta-feira

Uma ação generosa que salva vidas!

Sabe qual é o número ideal de pessoas para dádiva de sangue por dia? Dez! Sim, dez! Em Portugal esta ação está em extinção. O Instituto CRIAP está por detrás desta iniciativa de dádiva de sangue, envolvendo os seus alunos, professores, colaboradores e restante comunidade da cidade do Porto. No final pode usufruir do workshop gratuito, Terapia do Riso, com a Nair Silva. O processo todo demora cerca de 30 minutos. A falta de tempo não é uma boa razão, quando se sabe que esta ação pode salvar vidas. Dedique os 30 minutos do seu dia para ajudar alguém e celebrar o Dia Mundial do Dador de Sangue.

Instituto CRIAP – Avenida Fernão de Magalhães 1862, 5º piso

Info: institutocriap.com/dadiva-de-sangue 14 de junho 9h-12h30 e 14h-17h

Quinta-feira

O Inferno do Dante

Um poema épico da literatura mundial. Uma obra absoluta do italiano Dante Alighieri. O teatro O Bando, em coprodução com os Teatros Nacionais D.Maria II e São João, leva ao Inferno, primeira estação de A Divina Comédia. Um desafio de escala maior mas à altura do fôlego criativo do Teatro O Bando. A Divina Comédia reúne diversas esferas imagináveis do real – história e fábula, trágico e cómico, passado e presente, grandeza e abjeção, humano e paissagem. O encenador João Brites propõe uma viagem aos 21 atores, que habitam uma máquina de cena em forma de uma enorme e labiríntica floresta de ferro. É um questionamento sobre a existência e a humanidade nos dias que hoje atravessamos. As portas abrem para o Inferno, um angustiante reino habitado por palavras de dor, suspiros, gritos, gestos de ira e onde tudo, tudo em algazarra gira.

Teatro Carlos Alberto / 15 – 18 de junho/ Quinta e Sexta 21h; sábado19h; domingo 16h

Preço: 5 – 10 euros