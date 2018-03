Uma piada sobre a nova guerra fria

O assassinato de um ex-espião russo, Sergei Skripal, e da filha deste, por envenenamento em Inglaterra, provocou uma resposta forte. Mais de vinte países culpam Moscovo pelo ato e já expulsaram dezenas de diplomatas russos. O Kremlin enviou para casa 23 diplomatas britânicos e esta semana ameaçou ainda com uma “resposta dura” às expulsões.

No entanto, há outro aspeto da reação russa que é deveras preocupante. Várias embaixadas russas recorreram ao Twitter para lançar uma campanha que Theresa May classificou de “sarcasmo, desprezo e provocação”. Olhando para os tweets, é dificil não concordar com a primeira-ministra britânica.

Após os Estados Unidos terem encerrado o consulado em Seattle, a conta da diplomacia russa na rede social perguntou aos seguidores “qual é o consulado que você fecharia, se pudesse decidir?”.