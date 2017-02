Uma maioria de minoria

Os meus caros amigos perdoem-me que regresse ao tema, mas como (quase) todos têm um certo constrangimento em fazê-lo no espaço público, e porque o edifício institucional democrático vive de um conjunto de equilíbrios pensados constitucionalmente, que não podem desprezar a perceção pública da legitimidade do poder – e nunca o fizeram nas quatro décadas de Estado de Direito Democrático – é pertinente que o tema não seja colocado higienicamente debaixo do tapete.

As quedas de governo no nosso quadro constitucional têm-se baseado muito mais na perceção generalizada de perda de legitimidade política do que através do instrumento constitucional que a prevê: as moções de Censura. Vá, e as moções de Confiança. De facto, das 26 moções de censura levadas a plenário da AR, apenas a de 3 de abril de 1987, da iniciativa do PRD, que curiosamente garantiu oito anos de maioria absoluta a Cavaco Silva, derrubou efetivamente um governo em funções. Com efeito, e não me debruçando sobre as quedas de governos até essa moção de censura vitoriosa, nas quais se percebe um ainda instável funcionamento dos pilares democráticos, as legislaturas que não chegaram ao fim na última década e meia acabaram por sucumbir a um clima de insuportabilidade da própria situação em que se encontravam.

Foi assim com Guterres que, ainda eivado do “negócio Limiano” e da tragédia de Entre-os-Rios, constatou uma mudança de cor que poucos previam no mapa político nacional após as Autárquicas de 2001, fugindo do “pântano” que ele próprio criara; com Santana, cujas trapalhadas e deslizes regimentais deram oportunidade a que Sampaio dissolvesse, em vésperas do Natal, uma Assembleia que suportava um governo com apenas cinco meses de existência; e com Sócrates, a quem não restou alternativa à demissão após ter sido obrigado a pedir ajuda externa, fruto das “traições” dos seus amigos banqueiros e de Teixeira dos Santos, que perceberam que o abismo estava à distância de um passo.