Uma gaivota voava, voava

Os únicos seres que não têm de se preocupar com a barafunda que se passa por cima das cabeças dos portuenses e dos milhares de turistas que deambulam pelas ruas, são os peixes – dado que as gaivotas arranjaram menus alternativos bem mais fáceis de conseguir.

A maior parte delas abastece-se nos aterros da Lipor, mas as mais preguiçosas e as mais corpulentas almoçam e jantam os pombos que com elas partilham os céus (que quase desapareceram dos jardins das cidades, para desgraça dos velhinhos que não têm a quem alimentar), os gatos mais jovens, os cães mais pequenos e as ratazanas mais distraídas, num espetáculo sanguinolento e desbragado, que provoca enjoo até aos estômagos mais preparados.

As mais preguiçosas mas menos corpulentas servem-se diretamente dos sacos do lixo doméstico, que criteriosamente abrem e espalham pelas ruas – na tentativa sempre coroada de sucesso de escolherem os nacos mais apetitosos. Há-de ser por isso que as ruas do Porto cheiram, por estes dias e quase constantemente, a detritos.