Uma centena de técnicos de diagnóstico e terapêutica em protesto em Lisboa

O manifesto obteve mais de 10 mil assinaturas de profissionais do setor e contém “um apelo” ao primeiro-ministro para que as negociações sejam retomadas, explicou à Lusa o presidente do Sindicato dos Técnicos Superiores das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica, Luis Dupont.

Esse apelo era feito também em faixas apresentadas na manifestação onde se podia ler numa delas que os profissionais exigem “reabertura das negociações, transições e tabela digna, e igualdade e equidade com outras carreiras”.

Num dia em que os profissionais cumprem uma greve de 24 horas, o sindicalista disse que a manifestação em frente da Assembleia da República, seguida de marcha até à praça do Comércio, em Lisboa, pretendeu alertar para questões relativas à tabela salarial, à transição dos profissionais para uma nova tabela salarial e à contagem do tempo de serviço, “que está completamente apagada na transição para a nova tabela”.