Uma Administração Pública energeticamente mais sustentável

O Programa de Eficiência Energética na Administração Pública, “ECO.AP”, estabelecido através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/2011, de 12 de janeiro, foi relançado publicamente, em novembro, no decorrer da Conferência ECO.AP Summit promovida pela ADENE – Agência para a Energia, no âmbito de uma Operação cofinanciada pelo PO SEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Usos de Recursos.

O Estado tem o objetivo de aumentar a eficiência energética na Admnistração Pública em 30% até 2020. Para tal, está em vigor uma campanha de comunicação e sensibilização, promovida pela ADENE, com o mote “A Energia tem Eco no Futuro”, que tem como principal desígnio envolver a Administração Pública na promoção da Eficiência Energética, através de um plano de ações inovadoras que decorrerão ao longo de 2018, mas de forma a que perdurem por mais tempo.

Esta campanha pretende sensibilizar a Administração Pública em geral, com foco principal nos Gestores Locais de Energia, nos Dirigentes Superiores dos Organismos Públicos, nas Secretarias-gerais dos Ministérios, e ainda nos Peritos Qualificados do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios, dando o exemplo junto do setor privado e junto de todos os cidadãos. Deste modo, pretende-se não só promover a eficiência energética, como também reduzir os encargos do Estado com a fatura de energia e assim contribuir para um ambiente mais sustentável.