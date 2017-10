Um orçamento que respeita os portugueses

Em primeiro lugar, é um orçamento de palavra, que, à semelhança dos dois anteriores, cumpre e respeita rigorosamente o que o Governo do Partido Socialista, apoiado na maioria parlamentar que o suporta, se comprometera fazer no ano de 2018.

Segundo, é um orçamento de justiça. Justiça fiscal para com os trabalhadores da classe média, cujo rendimento aumenta, fruto da reforma do IRS; justiça para com os pensionistas, que recuperam algum do poder de compra perdido com o anterior Governo; e justiça para com os funcionários da Administração Pública, que veem as carreiras descongeladas e o Estado respeitar o seu contrato com eles.

Por fim, é um orçamento de reforço do papel do Estado no desenvolvimento do país, renovando a aposta em serviços de saúde e de educação de qualidade, no investimento público modernizador e na criação de condições para que as empresas possam inovar e criar mais e melhores empregos.

O OE2018 volta a conseguir aquilo que muitos julgavam impossível: combina rigor orçamental com devolução de rendimentos; compatibiliza o respeito das metas europeias com o cumprimento dos compromissos firmados com os eleitores; e prova que partidos que nunca tinham trabalhado juntos conseguem, sem perder a sua autonomia, cooperar e construir boas políticas para o país.