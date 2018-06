Um novo mundo seguro?

Há um novo mundo numa das atividades mais antigas do mundo – os seguros. O setor enfrenta o surgimento de um novo tipo de players, as insurtech, que usam a transformação digital para redefinir como os riscos são avaliados e as apólices são desenhadas. A tecnologia pode ser complexa, mas o objetivo é simples: personalizar o produto para beneficiar tanto segurados (com prémios mais específicos e baixos) como seguradores (que podem diversificar a oferta e reduzir os custos).

Como em todas as mudanças de paradigma, a transformação digital nos seguros traz avanços, mas também incertezas. No painel sobre ‘o papel das insurtech’, que teve lugar no Fórum Seguros esta quinta-feira, organizado pelo Jornal Económico e pela PwC, um dos focos foi sobre se as insurtech trazem disrupção. O consenso parece ser que, tal como as fintech e a banca, o cenário para o qual se deve caminhar é um no qual os novos players não estão em confronto com os incumbentes, mas sim em complementaridade. A ideia é estas jovens empresas conseguirem desenvolver produtos que podem ser adotados pelas grandes seguradoras.

A concretização desse cenário ainda enfrenta, no entanto, obstáculos significativos. O primeiro está relacionado com o próprio desenvolvimento das insurtech. Tal como todas as restantes startups tecnológicas, estas empresas precisam de investimento e incentivos para desenvolver produtos que cheguem ao mercado e consigam ganhar escala e sustentabilidade. Essas condições nem sempre estão disponíveis, o que faz com que muitas vezes as inovações sejam desperdiçadas. Porventura mais importante é que, tal como acontece com as fintech, as incertezas sobre a regulação existem.