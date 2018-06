Um Multibanco na palma da mão: nova app transforma smartphone num TPA virtual

A fintech portuguesa IfthenPay anunciou esta segunda-feira a integração do MB Way na sua gateway de pagamentos. A solução interbancária vai permitir aos utilizadores fazerem compras e transferências bancárias de forma imediata através de um smartphone ou de um tablet.

“O MB Way é uma solução muito eficaz, pois no fundo, é como termos o Multibanco na nossa palma da mão. A evolução tecnológica é imparável e temos que estar atentos a ela, e aquela que permanece, devemos incorporá-la no desenvolvimento da nossa oferta”, explica Filipe Moura, Co-fundador e Co-CEO da IfthenPay, a primeira fintech em Portugal a ultrapassar os mil milhões de euros de total acumulado em volume de pagamentos.

Considerando que “o mundo dos pagamentos através do multibanco constitui uma enorme oportunidade de negócio, não só no seu formato mais tradicional (suportado nas máquinas ATM e TPAs), como nos formatos online”, a IfthenPay lançou recentemente uma app tanto para o iOS, como para Android e WindowsMobile, que permite aos utilizadores acompanhar “todos os recebimentos que estão a ter em tempo real”, sem qualquer custo inicial ou mensalidade.