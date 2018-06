“Um monstro no jardim da Rússia”. Só Ronaldo escapou às críticas da imprensa internacional

Cristiano Ronaldo é o único a escapar às críticas da imprensa internacional sobre o jogo frente a Marrocos. O capitão da seleção nacional marcou o golo que deu os três pontos e isolou-se na liderança dos melhores marcadores da competição. No entanto a restante equipa deixou muito a desejar como de resto já havia confirmado o selecionador, Fernando Santos.

Para o jornal espanhol “Marca”, “Cristiano Ronaldo ganha jogos sozinho”, e a Rússia é neste momento “o seu jardim”. Já os italianos da “Gazzeta dello Sport”, classificam o português como “um monstro 4×4” ao fazer ao minuto 4′ o seu quarto golo neste mundial.

Na imprensa inglesa o “The Guardian” sublinha que “Cristiano Ronaldo fez o que Cristiano Ronaldo faz. Entrou na área, marcou e foi decisivo”, e que “não importa se esta não foi melhor exibição de Portugal, porque o trabalho está feito”.

No outro lado do atlântico o americano “New York Times” destaca o facto do português se ter tornado o melhor marcador europeu de seleções, ao ter apontado o seu 85º golo, que deixa Portugal perto dos oitavos-de-final.

Já no Brasil a “Folha de São Paulo” destaca “o outra vez decisivo Cristiano Ronaldo no pragmático futebol português”. Por fim, na Argentina, país de Lionel Messi, o “Olé” afirma que “quanto pior joga Portugal, maior é Cristiano Ronaldo” e que nem os gritos por Messi dos mais de vinte mil marroquinos nas bancadas incomodaram o português.