Um herói improvável

Desde que, a partir de 11 de setembro de 2001, o islamismo radical declarou guerra ao Ocidente, com o mais violento ataque promovido em solo norte-americano desde a Segunda Guerra Mundial, tendo por alvo o centro nevrálgico da economia mais representativa desse mesmo Ocidente, os ataques ao que resta desse Ocidente em processo de recuo têm-se multiplicado e sucedido nas mais diversas latitudes, protagonizados pelos mais diversos grupos radicais islâmicos. Os territórios europeu e norte-americano têm sido, nesse domínio, os alvos preferenciais dessas ações terroristas e assassinas em que o nome de um qualquer Deus tem sido o pretexto para semear a morte, o terror e a destruição.

Perante essa cruzada antiocidental, esse mesmo Ocidente debilitado e enfraquecido – de que a civilização europeia constitui um dos seus mais relevantes pilares estruturantes – tem dado inúmeras e incontáveis provas de desnorte, de falta de reação concertada, de divisão, às vezes, mesmo, de tergiversação e de cobardia, não faltando quem, de onde em onde, chegue ao ponto de sugerir ou alvitrar que o caminho possível a trilhar deverá ser o da própria negociação com os terroristas e os assassinos. No meio desta desorientação geral, quase sempre não faltam as proclamações condenatórias provenientes das mais diversas entidades; porém, apenas proclamações; apenas palavras.

Na passada semana, contudo, algo de substancial mudou. E num misto de perplexidade e de estupefação, o mundo inteiro tomou conhecimento que, em França, no decurso de mais uma ação terrorista perpetrada por Redouane Lakdim, radical islâmico que desencadeava em nome do Daesh um ataque a um supermercado exigindo a libertação de Salah Abdeslam, o principal suspeito vivo dos atentados de 13 de novembro de 2015, em Paris, no qual morreram 130 pessoas, um tenente-coronel da gendarmerie francesa – Arnaud Beltrame, de seu nome – ofereceu-se para ocupar o lugar de um refém capturado pelo assassino terrorista e, garantindo a salvação do refém, sacrificou e perdeu a sua própria vida.