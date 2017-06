Caso EDP/REN: Um guia para perceber os CMEC

O que está a ser investigado?

O Ministério Público suspeita que tenha existido a prática de crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e participação económica em negócio, no âmbito de factos subsequentes ao processo legislativo, bem como aos procedimentos administrativos relativos à introdução no setor elétrico nacional dos CMEC, que vieram substituir os CAE, em 2007. Há também suspeitas relativas à prorrogação das barragens exploradas pela EDP, no mesmo ano. A investigação teve início em 2012 e partiu de uma denúncia anónima, apurou o Jornal Económico. No âmbito desta investigação, foram constituídos arguidos o presidente-executivo (CEO) da EDP, António Mexia, João Manso Neto (atual CEO da EDP Renováveis e, na época dos factos, administrador da EDP), Pedro Rezende e Jorge Machado (ex-responsáveis da EDP). Também arguido neste caso é Rui Cartaxo, atual ‘chairman’ do Novo Banco e ex-presidente da REN, que à data dos factos era assessor de Manuel Pinho. Da REN, são arguidos João Conceição e Pedro Furtado, administrador e responsável da área de planeamento e controlo, respetivamente. Foram realizadas buscas não-domiciliárias na REN, na EDP e na consultora The Boston Consulting Group (BCG).

O que eram os CAE?