Um em cinco trabalhadores com baixa médica podia trabalhar

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social divulgou dados, apresentados esta segunda-feira pela “TSF”, sobre o número de trabalhadores com baixa médica e as suas condições. De acordo o gabinete da secretária de Estado Cláudia Joaquim, no ano passado, um em cada cinco trabalhadores com baixa médica podia trabalhar.

Na sequência do plano de combate à fraude e evasão das contribuições e prestações, que levou ao reforço das juntas médicas, concluiu-se que, em 2016, dos 17518 indivíduos avaliados (beneficiários do subsídio de doença), cerca de 21% (3735) foram considerados aptos para o trabalho, o que levou a que deixassem de ser subsidiados.

Esta avaliação, correspondente a uma inspeção extraordinária, teve como alvo os trabalhadores de baixa que há 40 ou mais dias não eram sujeitos a qualquer exame por parte do Serviço de Verificação de Incapacidades Temporárias, o grupo de profissionais de saúde encarregue de avaliar o grau de incapacidade do trabalhador.