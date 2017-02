Um destes países pode colapsar em 2017

A Marsh, consultora de análise de risco, publica anualmente o mapa do risco político, em conjunto com a BMI Research.

As empresas analisam o cenário político, considerando fatores como a estabilidade e risco de conflito, num total de mais de 200 países.

A tendência que se apresenta tem geralmente relação geográfica, revelando-se os mercados emergentes, particularmente os do Norte da África e do Oriente Médio, como os países mais instáveis, com mais conflitos, distúrbios socioeconómicos e susceptibilidade a mudanças abruptas e radicais.

“Síria, Sudão, República Centro-Africana e Iêmen estão entre os países com maior risco político em 2017”, segundo revela o Exame, contrastando os países em causa com os nórdicos Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia e Islândia, considerados os mais estáveis pela consultora.