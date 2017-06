Um crime que vai da banca à sucata

O processo de branqueamento tem três fases distintas e sucessivas. 1) Colocação: os bens e rendimentos são colocados nos circuitos financeiros e não financeiros. 2) Circulação: os bens e rendimentos são objeto de múltiplas e repetidas operações, para os distanciar da sua origem criminosa, apagando (branqueando) os vestígios da sua proveniência e propriedade. 3) Integração: os bens e rendimentos, depois de reciclados, são reintroduzidos nos circuitos económicos legítimos (por exemplo, através da sua utilização na aquisição de bens e serviços). Nos últimos dois anos, a Polícia Judiciária bloqueou 105 operações suspeitas de branqueamento de capitais, envolvendo 96 milhões de euros. Citando números da Unidade de Informação Financeira, e segundo dados noticiados pelo Jornal Económico, as contas bloqueadas abrangem 61 processos de suspensão em 2015 e 44 processos em 2016, estando em causa 57 milhões de euros e 39 milhões de euros, respetivamente. Em março deste ano, o conselho de Ministros aprovou quatro propostas de lei sobre combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, algumas das quais facilitando o acesso das autoridades judiciárias a informações de natureza fiscal. Do caso Sócrates ao do Grupo Espírito Santo, passando pelo ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell, ao sucateiro Manuel Godinho a suspeita de branqueamento é difícil de provar, tornando difícil rastrear o dinheiro envolvido. Nem só de poderosos vive este crime. Em 2013, um empresário do ramo das sucatas, de nome Frederico, foi detido por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais, que envolvia a emissão de faturas falsas, a empresas que não existiam e a pessoas que já tinham morrido.