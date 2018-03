Um campus de inovação e criatividade junto a uma pista de aviação? O Aeroporto de Munique acha que sim

O Aeroporto de Munique está prestes a lançar-se num projeto único e focado no futuro: sob o nome de LabCampus, a infraestrutura quer desenvolver um centro interdisciplinar de ideias e de inovações no perímetro do aeroporto. O projeto, considerado visionário pelos seus responsáveis, pretende promover a cooperação entre empresas e indústrias, reunindo especialistas, e mentes criativas e investidoras no coração de um centro de transportes com ligações a mais de 260 destinos em todo o mundo.

“Há 150 mil pessoas no aeroporto de Munique todos os dias: passageiros, funcionários e visitantes que são potenciais clientes, parceiros de negócios e visitantes para o LabCampus. Em nenhum outro lugar é possível encontrar melhor conectividade com clientes e parceiros”, disse Thomas Weyer, CFO e diretor de infraestrutura do aeroporto de Munique, citado por um comunicado da empresa.

O governo federal da Baviera, onde se localiza Munique, está a dar todo o apoio. Markus Söder, presidente do Conselho de Supervisão do Munique, comentou que, “com o LabCampus, na Baviera, que já está entre os líderes nos rankings mais respeitados de lugares para fazer negócios – tornar-nos-emos ainda mais atraentes. Para nós, este projeto irá idealmente complementar a nossa política de clustering para indústrias de alta tecnologia e outros setores-chave. Ele irá mostrar uma Baviera bem-sucedida e próspera do futuro”.