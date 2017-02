Como um boomerang, o Grexit está volta à mesa de negociações

Passaram mais de sete anos desde o início da crise na Grécia e o país continua a lutar com uma dívida pública considerada “insustentável” pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Entre a chegada de Donald Trump à Casa Branca, as negociações do ‘Brexit’ e eleições em vários países da Europa, a Grécia parece ter estado mais afastada dos holofotes. No entanto, a possibilidade de um Grexit poderá ser, novamente, um tema em cima da mesa.

As negociações entre a Grécia e os credores chegaram a um impasse. Pouco mais de um ano depois do terceiro resgate, no valor de 86 mil milhões de euros, representantes da União Europeia e do FMI divergem em relação ao crescimento económico esperado e à sustentabilidade da dívida do país. Com uma dívida estimada em 315 mil milhões de euros, a Grécia pede mais tempo e um programa de reembolsos mais suave.

As Finanças gregas têm pouco espaço de manobra já que terão de pagar quase 23 mil milhões de euros até ao fim de agosto. Do total, a Grécia tem de pagar, só em julho, 7,4 mil milhões de euros aos credores, que pedem (ainda) mais austeridade no país. Com a Alemanha a pressionar uma decisão, abandonar a zona euro ou a União Europeia não está completamente fora de questão. Wolfgang Schäuble avisou em dezembro que ou a Grécia implementa reformas estruturais ou terá mesmo de sair do euro.