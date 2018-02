Um ano de estreias no Porto do Funchal

É um ano de estreias para o Porto do Funchal que vai receber pela primeira vez onze navios cruzeiros. Os estreantes Viking Sky, Viking Sea, Le Soleal, Mein Schiff 6, Star Breeze, Costa Neoriviera, Mein Schiff 1, Le Champlain, Azamara Pursuit, MSC Seaview e Nieuw Statedam estão de visita à Madeira, num ano em que a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) espera receber 545 mil passageiros.

Para 2018, estão previstas 291 escalas no Porto do Funchal e 10 no Porto Santo. Janeiro deste ano contabilizou 32 escalas de navios de cruzeiro, mais uma que em 2017.

No ano passado, foram contabilizados 532.670 passageiros, num total de 286 escalas, o que representou, segundo os dados da APRAM, uma variação positiva de 2,95% comparativamente ao ano anterior.