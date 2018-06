Um advogado robot?

Todos os condutores, habituais ou ocasionais, cometem infrações às regras de trânsito. É provável termos tido de pagar coimas por estacionamento indevido. Por vezes fazemo-lo, mesmo quando não concordamos com o motivo.

Pois bem, Joshua Browder, um estudante da Universidade de Stanford, nascido em 1997, péssimo condutor, e a quem a família recusou apoio para pagar multas, decidiu estudar decisões sobre as infrações de trânsito para perceber quais os fundamentos mais frequentes para a anulação das multas. Percebeu que as decisões se baseavam em razões muito repetidas. Graças aos conhecimentos de programação que adquiriu desde os 12 anos de idade, criou um sistema capaz de apoiar as reclamações ou recursos relativos ao trânsito e decidiu disponibilizá-lo online gratuitamente. Neste momento, este chatbot, com o nome Do Not Pay (www.donotpay.com), apoia condutores nos 50 estados norte-americanos (cada um dos estados tem as suas regras de trânsito próprias) e no Reino Unido. De acordo com o Financial Times, que incluiu Browder no top ten de “legal innovators” nos Estados Unidos para 2017 (apesar de ter 20 anos e não ser jurista), o Do Not Pay terá permitido uma poupança de 13 milhões de dólares em multas por centenas de milhares de infrações de trânsito. Joshua Browder alargou entretanto o seu serviço a passageiros de avião, visando proteger consumidores através da possibilidade de obter o reembolso de parte das tarifas pagas em caso de descida substancial de preços. Esta faculdade, prevista no direito norte-americano, depende de pressupostos complexos, cuja verificação se torna muito difícil quando realizada por humanos. Para este chatbot, é tarefa instantânea e gratuita.

A expressão “advogado robot” tem sido utilizada, também, para caracterizar o ROSS (rossintelligence.com), um sistema de inteligência artificial destinado a ampliar as possibilidades de assistência jurídica a preços razoáveis.