Ultimato: Direita quer ver SMS da CGD até às 18h

O líder da bancada-social democrata, Luís Montenegro, empurrou os partidos de esquerda contra a parede na questão das mensagens trocadas entre o Mário Centeno e António Domingues: “Queremos que até às 18h possam reponderar a sua decisão de obstruir o funcionamento da democracia”, assegurou, em declarações à comunicação social, esta quarta-feira.

Os partidos da oposição pretendem que a Assembleia da República possa ver as SMS que foram trocadas entre o ministro das Finanças e o antigo presidente da Caixa Geral de Depósitos e acusa a Esquerda de ter expressado uma “atitude totalitária” ao ter negado o acesso das mensagens à comissão parlamentar de inquérito ao banco público.

“Devem ter medo de alguma coisa. Não querem tirar as conclusões que a Comissão de Inquérito deve tirar”, acusou o líder parlamentar do PSD. “Só a verdade pode preservar a estabilidade do nosso sistema democrático, que integra o sistema financeiro e político”, acrescentou.