UGT não aceita que CGTP discuta a adenda ao acordo de concertação

O secretário-geral da UGT, Carlos Silva, disse esta sexta-feira que não participará na discussão sobre a adenda ao acordo de concertação social com “entidades externas”, referindo-se à CGTP.

A UGT está satisfeita com a alternativa apresentada pelo Governo ao chumbo da redução da Taxa Social Única (TSU), ou seja, a redução do Pagamento Especial por Conta (PEC), mas defende que, para discutir a adenda, a central sindical de Arménio Carlos terá de assinar primeiro o acordo da concertação social.

“Não nos passa pela cabeça e não aceitaremos qualquer aditamento de entidades externas ao acordo, que possam agora vir participar e dizer de sua justiça e avaliá-lo. Quem outorga é quem tem de se pronunciar. Porque é um aditamento que só influencia os cinco outorgantes e o Governo que fizeram parte no acordo de 22 de dezembro, assinado no mês de janeiro”, disse Carlos Silva em conferência de imprensa.

Carlos Silva acrescentou que “a UGT participará numa discussão de um aditamento com as quatro confederações patronais e com o Governo. Com mais ninguém”.

A CGTP, que ficou fora do do acordo devido à redução da TSU para os empregadores, disse ontem ao Jornal Económico que vai continuar fora do acordo. É que apesar da TSU ter caído, há ainda matérias laborais fundamentais para a intersindical que continuam por abordar na concertação social.