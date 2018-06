UGT diz que modelo de desenvolvimento dos Açores está obsoleto

A UGT pretende assim a “abertura imediata” do processo negocial que visa consagrar o horário das 35 horas e o direito à carreira dos trabalhadores com contratos individuais de trabalho dos hospitais de Angra do Heroísmo, Horta e Ponta Delgada, à semelhança do que ocorreu recentemente com o acordo nacional assinado no Ministério da Saúde.

Na sequência de uma reunião do Conselho Geral, realizado na cidade da Horta, ilha do Faial, a estrutura sindical refere que a aposta num modelo “estatizado, assente em grandes investimentos públicos, sem o retorno económico assegurado, gerador de avultados encargos financeiros futuros e de ineficiências graves de gestão, está esgotado”.

O esgotamento do modelo “dificulta ou impede uma mais rápida aproximação à média nacional e europeia” com “consequências graves” ao nível do desemprego, que se mantêm “persistente e cronicamente mais elevado, em média, na região, quando comparado com o restante território nacional”, refere o comunicado saído do encontro.