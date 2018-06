UGT Braga apresenta formação especializada como solução para a indústria

Neste encontro organizado pela UGT Braga e que tinha como principais objetivos discutir e debater para o bem de empresas fortes, dinâmicas, competitivas e sustentáveis economicamente, mas também para o reconhecimento aos trabalhadores pelo trabalho prestado, passando esse reconhecimento pela oferta de boas condições de trabalho, quer físicas, quer financeiras.

Na sua intervenção nesta conferência, a secretária de Estado da Indústria, Ana Lehmann, começou por louvar a oportunidade do debate, lembrando que “as exportações estão no máximo histórico e contribuindo para o crescimento económico e do emprego”, sendo que a zona norte do país tem sido de grande relevância para o aumento dos valores das exportações.

Ana Lehmann fez questão de relembrar ainda que a indústria atual e a “do futuro deixou de ser um conceito teórico” reforçando ainda a sua ideia ao afirmar que “evolução tecnológica é hoje uma presença diária no setor da indústria”, nomeadamente “o setor têxtil, que é altamente inovador e um ativo estratégico”.