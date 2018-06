UE lança guia de “comunicação inclusiva” para evitar estereótipos como “as senhoras da limpeza”

O Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia acaba de lançar um guia de “comunicação inclusiva” em língua portuguesa, o qual contém “orientações práticas para uma comunicação que inclua todas as pessoas e evite estereótipos”

“A comunicação é um instrumento poderoso. Trata-se de um meio que serve para moldar as nossas atitudes, perceções e comportamentos e que reflete o mundo no qual aspiramos viver e trabalhar”, começa por salientar o documento. “As palavras e as imagens não são portanto anódinas, já que a comunicação pode tornar-se discriminatória se não tivermos em conta os pressupostos que influenciam a linguagem e os conteúdos visuais que escolhemos”.

“A língua está em constante evolução: as palavras mudam e a forma como as utilizamos deve acompanhar essa mudança. Usar uma linguagem sensível à questão do género e isenta de preconceitos é uma forma de rejeitar perceções antiquadas sobre homens, mulheres, pessoas com deficiência e outros grupos de pessoas na sociedade. O objetivo deste documento é fornecer algumas orientações sobre a utilização da linguagem e dos conteúdos visuais e dar exemplos, baseados no uso da língua portuguesa, que sejam relevantes para o ambiente de trabalho do Secretariado-Geral”, explica o guia de “comunicação inclusiva”.