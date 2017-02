UE explica Brexit a May: “É como uma rodada no bar, não sais antes da festa acabar”

“É como pedir uma rodada de bebidas no bar, não sais antes de a festa acabar”, explicou a União Europeia hoje a Theresa May, em Bruxelas, relativamente ao tema Brexit.

A analogia pretende explicar à primeira-ministra britânica que, os compromissos financeiros que o Reino Unido tinha para com os restantes 27 países devem ser cumpridos até à saída do país, previsivelmente em dois anos, da União.

The EU Comission compared the U.K. Brexit bill to paying for a round in the pub https://t.co/wV8B0s07oR pic.twitter.com/78QmVYFZIx — Bloomberg Brexit (@Brexit) February 7, 2017

O valor estimado são 60 mil milhões de euros, e incluí os vários compromissos financeiros dos britâncos, tais como, obrigações de pensões para funcionários da UE e compromissos de projetos conjuntos entre a instituição e os países membros.

“Como todos os compromissos são em conjunto com os outros estados-membros, se eles não são pagos pelo Reino Unido, os outros 27 estados terão de pagar a conta”, disse Schinas à Bloomberg, acrescentando que “durante o período da adesão, o Reino Unido assumiu compromissos financeiros e esses compromissos devem ser honrados na íntegra”.

Quando May aplicar o artigo 50º para oficializar a saída dos britânicos da União Europeia, “os dois lados” têm dois anos para acordar as medidas pelas quais se vão reger, incluindo as obrigações pendentes e próximas relações entre o país e a instituição europeia, especialmente as comerciais.

O ministro britânico David Jones anunciou nesse sentido que iria levar a votação o acordo de retirada, bem como os termos da futura relação entre o país e a UE, de acordo com a Agência Bloomberg.