UE preparada para se defender de “factos alternativos”, diz Dombrovskis

Valdis Dombrovskis, vice-presidente da Comissão Europeia diz que a União Europeia está preparada para defender ameaças aos “valores europeus” face a cenários políticos assentes em “factos alternativos”, de ambos os lados do Atlântico, avança a agência “Lusa”.

Num evento organizado pela agência de informação financeira Bloomberg, em Londres, Dombrovskis afirmou que “Devemos estar preparados para defender valores europeus de longa data quando são ameaçados ou quando uma política baseada em resultados é atacada por fatos alternativos”.

A expressão “fatos alternativos” já tinha sido usada por Kellyanne Conway, assessora de Donald Trump, para defender Sean Spicer, assessor de imprensa da Casa Branca, acerca das suas declarações de que a tomada de posse de Trump atraiu “a maior audiência que alguma vez testemunhou uma tomada de posse”.

Sobre as recentes eleições americanas, Valdis Dombrovskis considerou que “provocaram incerteza e abalaram muitas premissas estabelecidas”. Em relação ao triunfo do ‘Brexit’ o vice-presidente frisou “lamentar, mas respeitar” o referendo britânico, no entanto implica “uma nova relação” entre a UE e o Reino Unido, e considerou que “as recentes eleições norte-americanas provocaram incerteza e abalaram muitas premissas estabelecidas”.

Dombrovskis abordou ainda o tema do crescente apoio aos partidos europeus populistas e anti-imigração. “A América tem todo o direito de mudar de abordagem, de redefinir o seu interesse nacional”, reforça.

“O que aconteceria se as regras financeiras fossem muito diferentes em Nova Iorque, Hong Kong, Londres, Paris, Frankfurt ou Singapura?” acaba por questionar, frisando que a União Europeia vai persistir nas reformas para assegurar a estabilidade financeira na Europa.