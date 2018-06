UE e Austrália dão início a negociações para um acordo comercial “abrangente e ambicioso”

A União Europeia (UE) deu esta segunda-feira início a uma maratona de negociações com o Governo australiano com vista à celebração de um acordo comercial entre ambos. As negociações têm em vista a eliminação de obstáculos ao comércio de mercadorias e serviços e criar oportunidades para as pequenas e grandes empresas, numa tentativa de redefinir a configuração do comércio mundial.

“Nestes tempos difíceis, é encorajador ver que a Austrália partilha o nosso compromisso a favor de uma agenda comercial positiva e da ideia de que os acordos comerciais de qualidade constituem um cenário vantajoso para ambas as partes”, afirma a comissária responsável pelo Comércio, Cecilia Malmström. “Estas negociações saldar-se-ão num acordo que oferece claras vantagens, tanto para a UE como para a Austrália”, acrescenta.

A comissária europeia sublinha que este acordo comercial “abrangente e ambicioso” entre a UE e a Austrália vai “impulsionar oportunidades económicas para as empresas, grandes e pequenas, e criar emprego”. O acordo vai permitir consolidar ainda mais a ação da UE na região Ásia-Pacífico e lutar por um comércio mais aberto e justo.

A Austrália é uma das economias desenvolvidas em mais rápido crescimento em todo o mundo. O comércio bilateral de mercadorias entre a UE e a Austrália tem vindo a aumentar de forma constante nos últimos anos, tendo atingido quase 48 mil milhões de euros no ano passado. A UE é já o segundo maior parceiro comercial da Austrália.

Cecilia Malmström reuniu-se esta segunda-feira com o primeiro-ministro australiano Malcolm Turnbull e o ministro australiano do Comércio, Steven Ciobo, na capital australiana, Camberra. No seguimento do anúncio de hoje, a primeira ronda oficial de negociações entre as equipas de negociadores de ambas as partes terá lugar em Bruxelas, de 2 a 6 de julho.

As negociações com a Austrália seguem-se à conclusão das negociações com o Japão no ano passado e com o México na primavera, bem como à entrada em vigor do acordo comercial entre a UE e o Canadá em setembro do ano passado.