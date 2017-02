UE discute energia

Não é um dos pilares da construção europeia, mas é com certeza um tema da maior importância para os 27 países: a energia. Hoje a Comissão Juncker estará no debate anual ‘Estado da União da Energia’, durante o qual o vice-presidente da Comissão, Maros Sefcovic, apresentará os progressos realizados e as próximas medidas para completar aquilo a que chama a União Europeia da Energia. Eficiência energética, oferta segura, fixação de preços inteligentes e competitivos para a indústria e os cidadãos, bem como os compromissos em matéria de clima, estarão no centro do debate.

Mas os deputados poderão explorar o outro lado da questão: a nova realidade da energia, que, nomeadamente no que diz respeito ao petróleo, está a mudar substancialmente. Desde que o mercado foi inundado pelo petróleo de xisto – uma ‘invenção’ dos Estados Unidos – que o equilíbrio de forças mudou substancialmente. Desde logo porque os países da OPEP deixaram de ter em mãos a fixação dos preços a seu ‘bel prazer’, coisa que fizeram durante décadas e à custa dos chamados ‘choques’ petrolíferos, o primeiro dos quais em 1973.

Portugal também está à espera que o debate sobre energia resulte num outro tipo de compromisso. É que o país está interessado em ser uma das portas de entradas de algumas energias na Europa – nomeadamente no que tem a ver com o gás liquefeito, que tem em Dines um porto de grande eficiência. Mas faltam outras infraestruturas. E falta também o aprofundamento do mercado energético comum ao nível peninsular – que tem pelo menos o benefício de poder aproveitar o que de muito foi já feito em termos do mercado eléctrico.