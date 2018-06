UE deteta falhas na fiscalização de proteção de dados europeus em Portugal e quer reforço de meios

A União Europeia detetou, em Portugal, falhas na fiscalização da proteção de dados pessoais no sistema de dados policial de controlo de segurança do espaço Schengen, e quer que as autoridades portuguesas reforcem os meios da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), informa o “Diário de Notícias”.

Na edição deste domingo, 3 de junho, o jornal noticia que o Governo português terá, agora, três meses para apresentar um plano de ação para solucionar o problema.

O Sistema de Informações Schengen (SIS) permite às autoridades – GNR, PJ, PSP e SEF – terem informações sobre pessoas alvo de mandatos de detenção, proibidas de entrar no espaço Schengen e sob vigilância das policias de algum dos estados membros. Tem também registadas pessoas desaparecidas e bens roubados ou extraviados, como armas e carros, explica o “Diário de Notícias”, num artigo da jornalista Valentina Marcelino.