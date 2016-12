UE abre concurso para 116 assistentes com salário de 3.500 euros

Está aberto um concurso para a constituição de listas de reserva para novos funcionários na Comissão Europeia. São necessários 116 assistentes para as listas do Serviço Europeu de Selecção do Pessoal (EPSO), de onde a Comissão Europeia pode recrutar.

A procura é por pessoas que desempenhem funções nas áreas de recursos financeiros e humanos em instituições da UE, sendo que a remuneração mensal é de 3.507,10 euros. Há 65 vagas na área de Finanças e mais 51 na área de Recursos Humanos.

Para se tornar um candidato, basta uma inscrição no site do EPSO. Cidadãos nacionais de um Estado-membro da UE, que estejam em situação regular face às leis nacionais de recrutamento militar e ofereçam garantias de idoneidade moral podem candidatar-se até 17 de janeiro.

É ainda exigido aos potenciais candidatos que tenham o ensino pós-secundário concluído e pelo menos três anos de experiência profissional ou ensino secundário e seis anos de experiência profissional relevante para o desempenho das funções em questão. Bons conhecimentos de uma língua oficial da UE, e de francês ou inglês, para além língua materna é também um requisito.