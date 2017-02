Ucrânia apresenta queixa contra a Rússia no Tribunal da ONU

A Ucrânia entrou com uma ação, no tribunal superior da ONU, acusando a Rússia de patrocinar o “terrorismo” e financiar ilicitamente os grupos separatistas rebeldes.

Entre as acusações ucranianas está que a anexação da Crimeia pela Rússia “desafiou descaradamente a Carta das Nações Unidas, apreendendo uma parte do território soberano da Ucrânia por força militar”.

Kiev acusa Moscovo de “intervir militarmente na Ucrânia, financiando atos de terrorismo e violando os direitos humanos de milhões de cidadãos ucranianos”, de acordo com a Aljazeera. A Rússia nega as acusações.

A Rússia anexou a Crimeia em março de 2014 e os combates irromperam no leste da Ucrânia no mês seguinte entre os rebeldes pró-russos e as forças do governo ucraniano. Moscovo sempre negou o envio de tropas ou equipamentos militares para a região.

O ministério dos Negócios Estrangeiros disse à Reuters que a Rússia usaria todos os meios disponíveis de defesa legal contra a queixa. A entrada da queixa no Tribunal da ONU não tem consequências diretas, no entanto, uma decisão a favor da Ucrânia pode ser aplicada nos tribunais, o que na teoria pode desencadear medidas legais para congelar ou apreender ativos russos.