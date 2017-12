Uber reagiu à decisão da Justiça europeia: “Não vai mudar as coisas na maioria dos paises da UE”

No mesmo dia que o Tribunal de Justiça da União Europeia desta quarta-feira decidiu que a Uber é uma empresa de transportes e que deverá cumprir com a legislação do setor nos paises da União Europeia (UE), a empresa norte-americana já fez saber que a “decisão não vai mudar as coisas”.

Em comunicado, citado pela Reuters, a empresa liderada por Dara Khosrowshahi dá a entender que nos paises da UE onde já atua, a empresa não vai alterar nada.

“Esta decisão não vai mudar as coisas na maioria dos paises da UE onde já operamos, segundo a legislação. Contudo, milhões de europeus continuam a ser aconselhados a não utilizar aplicações como a nossa”, refere o documento da multinacional norte-americana.