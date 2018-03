Uber introduz gratificações para motoristas e estafetas em Portugal

A multinacional norte-americana Uber, prestadora de serviços de transporte privado através de aplicação móvel, presente em Portugal desde julho de 2014, quer melhorar a experiência dos seus motoristas e, por isso, a partir desta quinta-feira os clientes da empresa já podem atribuir “gorjetas” a motoristas e estafetas.

“Com este lançamento a Uber pretende que a experiência dos motoristas seja ainda mais gratificante, eficiente e simples”, explica a empresa num comunicado enviado à redação.

As gratificações são opcionais e só podem ser atribuídas através da aplicação da Uber, após a classificação do motorista. O montante total das gratificações pode ser personalizado, mas não pode exceder os 20 euros.

O novo sistema introduzido na app da Uber não prevê qualquer pagamento em dinheiro pelo cliente ao motorista. Ou seja, a gratificação não pode ser exigida pelo motorista.

Esta funcionalidade vai estar também disponível para gratificar estafetas no fim da entrega de refeição através da aplicação Uber Eats que está disponível em Lisboa.

Rui Bento, diretor-geral da Uber Ibérica, afirma que motoristas e estafetas estão “no centro” da atividade da empresa e, por isso, acredita na necessidade de “tornar a experiência com a Uber cada vez melhor”

Em Portugal, a Uber já conta com mais de 5.000 motoristas a viajar com a aplicação, nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, na região do Algarve, e nas cidades de Braga e Guimarães.

Como funciona a nova funcionalidade?

No final de cada viagem, a aplicação Uber ou Uber Eats vai sugerir três alternativas de gratificação, mas o utilizador também pode personalizar o valor da sua gratificação para os motoristas ou estafetas. Esta opção vai estar disponível na área de avaliação e elogios dos motoristas e é totalmente opcional. O pagamento da gratificação acontece da mesma forma que a viagem é creditada.