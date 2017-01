Uber “em crise” nos EUA

Milhares de clientes estão a excluir a aplicação Uber depois dos motoristas da plataforma não terem aderido aos pedidos de desimpedimento da área do aeroporto JFK.

Ontem o aeroporto JFK foi palco de um protesto contra a ordem executiva de restrição de entrada de muçulmanos do presidente. A New York Taxi Workers Alliance pediu aos taxistas que desimpedissem a área de modo a facilitar a manifestação, no entanto muitos utilizadores da aplicação Uber repararam a mesma se encontrava em funcionamento.

Os utilizadores começaram por essa razão a excluir a aplicação e a partilhar a confirmação no Twitter com o hashtag #deleteUber.

@Uber provided rides at JFK while other taxi drivers held strike over Trump's ban on Muslim travelers. #deleteuberhttps://t.co/JzErfASpwB — Christopher Soto (@loma_poetry) January 29, 2017

A aplicação partilhou num comunicado aos motoristas a sua intenção de ajudar aqueles que poderiam ter ficado retidos no estrangeiro, segundo revela o Business Insider.