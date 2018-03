Uber autónomo faz vítima mortal nos Estados Unidos. Empresa suspende todos os veículos

De acordo com a polícia local o acidente ocorreu quando a mulher circulava num cruzamento, na última madrugada. A vítima acabou por falecer no hospital devido aos ferimentos.

epa06614542 An udated handout photo made available by Uber shows Uber's self-driving car. According to Tempe police department an Uber self-driving vehicle struck and killed a woman in Tempe, Arizona, USA. Uber has been testing self-driving vehicles in Tempe and Arizona for several months. EPA/UBER HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES