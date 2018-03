Tyco Retail Solutions quer reduzir perdas no retalho português

A Tyco Retail Solutions (TRS), que reclama a liderança mundial em soluções de prevenção de perdas, gestão inteligente de inventário e soluções de tráfego para a indústria de retalho, anunciou a abertura de um novo canal de distribuição indireto, de forma a fazer chegar ao mercado as suas soluções de proteção para as PME – Pequenas e Médias Empresas.

Desta forma, as empresas fornecedoras que estão interessadas em ampliar a sua gama de soluções ou serviços passam a poder integrar a nova gama Sensormatic, assim como a solução de inventário RFID TruVUE® Express, para chegar ao cliente final.

“Dentro do sector do retalho, as perdas por furto e erros administrativos representam um desafio não só para as grandes cadeias, mas também para as PME e comércio local. Tanto que, no ano passado, as perdas representaram 1,83% das vendas totais no mercado europeu, segundo um estudo da marca Sensormatic”, revela um comunicado da Tyco Retail Solutions.