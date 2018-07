‘Tutti boys’

Distraído com o Mundial e o desempenho da selecção portuguesa, o país não prestou a atenção devida à ‘Operação Tutti Frutti’, que varreu 20 câmaras municipais de norte a sul, incluindo a câmara da capital.

Os principais suspeitos foram investigados e tiveram os telemóveis sob escuta e o que se sabe até agora é grave, se se comprovar a veracidade das informações.

Em Lisboa, cinco meses antes das eleições autárquicas, o presidente da Câmara, Fernando Medina, em conjunto com deputados e vereadores do PSD, negociou candidatos para as Juntas de Freguesia, numa clara intenção de deixar tudo igual, apresentado candidatos fracos ou desconhecidos nas juntas onde tinham os seus candidatos já estabelecidos.