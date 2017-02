Turquia avança com referendo sobre mudança na Constituição em abril

A Turquia realizará um referendo no dia 16 de abril sobre a proposta de mudanças na Constituição do país, para que o sistema parlamentar atualmente em vigor seja substituído por um presidencialista. A data foi este sábado confirmada pela chefia do Comité Eleitoral turco, noticia a agência Reuters.

O anúncio foi feito em primeira-mão pelo vice-primeiro-ministro, Numan Kurtulmus, na sexta-feira. Ao que o governante indicou, o Governo aprovou ontem a revisão constitucional, que vai ser submetida a um referendo daqui a dois meses.

“O referendo está previsto para 16 de abril”, afirmou Numan Kurtulmus, em declarações à televisão turca, dizendo que “se Deus quiser, a Turquia entrará numa nova” após essa noite. Os apoiantes de Recep Tayyip Erdogan vêem os planos como uma garantia de estabilidade num momento de turbulência política e os opositores temem que o país caminhe em direção a um Estado mais autoritário.