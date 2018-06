Turistas satisfeitos com os bens e serviços prestados em Cabo Verde em 2017

Conforme os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) referentes ao Inquérito aos Gastos e Satisfação dos Turistas (IGST)-2017, a satisfação foi maior para os serviços de alojamento, representando 89,5% e o serviço de transporte público com menor saldo de resposta, 75,1%.

Pode-se verificar que, dos turistas que visitaram Cabo Verde em 2017, 25,3% residem no Reino Unido, 12,0% na Alemanha, 10,5% na França, com a mesma percentagem segue os Países Baixos e, com a mais baixa percentagem, temos o Brasil com 0,4%.

A faixa etária mais representativa dos turistas que visitaram Cabo Verde é de 45 a 54 anos, representando 23,0%, seguida as de 25 a 34 anos (20,4%), 35 a 44 anos (17,3%), 55 a 64 anos (17,2%), com 65 anos ou mais (9,2%) e, com menores representações temos os jovens (15-24 anos) e as crianças (menores de 15 anos) que representam 6,5% e 6,4%, respetivamente