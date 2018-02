Turistas portugueses na Tunísia mais que duplicaram em 2017

Os turistas europeus têm fugido de diversos destinos do Magrebe e optado por visitar Portugal, levando a anos consecutivos de crescimento da atividade no nosso país e à superação de sucessivos recordes. Já os turistas portugueses são mais originais e, no ano passado, regressaram em força à Tunísia.

É verdade que “a Tunísia fechou o ano de 2017 com um balanço muito positivo de visitantes, que são atraídos pelo seu clima, pelas praias, o deserto do Saara, o património, a cultura e a rica gastronomia, registando um crescimento geral de 23,2% face a 2016”, afirma o Turismo da Tunísia, em comunicado.

Segundo a mesma entidade, as zonas costeiras de Sousse e Hammamet, a ilha de Djerba e a capital, Tunes, foram os locais mais visitados durante o ano passado.