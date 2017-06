Turismo Sustentável do Alentejo passa a estar monitorizado

Seguindo as recomendações da Organização Mundial de Turismo (OMT) para a sua Rede Internacional de Observatórios para o Turismo Sustentável, as linhas orientadoras de implementação deste observatório foram definidas pelo Turismo de Portugal, em parceria com a Turismo do Alentejo ERT, a Universidade de Évora, o Instituto Politécnico de Portalegre e o Instituto Politécnico de Santarém.

Além da criação de um observatório regional de sustentabilidade no Alentejo, e de forma a cumprir o seu Plano de Ação para a Sustentabilidade 2017-2020, o Turismo de Portugal está a desenvolver o programa de turismo inclusivo Tourism ALL for ALL; o projeto Portuguese Waves, de gestão sustentável das praias ‘surf spots’; o Portuguese Trails, programa de valorização e sustentabilidade dos traçados âncora de Cycling & Walking das regiões turísticas portuguesas; parcerias com ONG’s para promover a sensibilização ambiental dos agentes do setor; e o Programa Valorizar, enquanto instrumento centrado na regeneração e reabilitação dos espaços públicos com interesse para o turismo, a valorização turística do património cultural e natural do país, promovendo condições para a desconcentração da procura, a redução da sazonalidade e a criação de valor.