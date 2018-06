Turismo residencial português é o melhor da Europa

Entre 26 empreendimentos de turismo residencial em nove países, segundo 54 critérios em 10 categorias, os resorts portugueses alcançaram o primeiro lugar. Uma classificação resultado de um estudo independente, comissionado pela Associação Portuguesa de Resorts – APR e cofinanciado pelo COMPETE 2020.

Nos critérios das categorias macro, o nosso país obtém 63,4 pontos seguido por Chipre (62,3), Espanha (57) e Turquia (56,4). O nosso melhor desempenho está nas categorias “Regime Fiscal e Incentivos” – especialmente no critério Custos de Aquisição de Propriedade –, “Governança Mundial” – que inclui critérios como Estabilidade Política, Qualidade Regulatória, ou Controlo da Corrupção –, e “Facilidade de Negócios” – incluindo: Iniciação de Negócio, Licenças de Construção, Pagamento de Obrigações Fiscais, e Cumprimentos de Contratos, e uma taxa de desemprego inferior à média dos países analisados.

No que diz respeito aos empreendimentos, critérios das categorias micro, lideram os resorts portugueses com 34,6 pontos, seguidos dos da Turquia (33,2), Chipre (29,1) e Espanha (28,8). O produto nacional de turismo residencial destaca-se nas categorias “Oferta” – que inclui Características, Serviços, número e qualidade de Campos de Golfe, e Estado de Desenvolvimento –, “Procura” – especialmente os preços de venda apelativos e a variedade de nacionalidades dos compradores –, e “Acessibilidade e Popularidade” – que inclui critérios como proximidade do mar, distância de aeroportos e de centros urbanos.